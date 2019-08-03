Camilerde Kurban Bayramı temizliği

ANKARA (AA) - Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını artıran Beypazarı Belediyesi camilerde hijyeni sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, halkın ibadet yerleri ve çevrelerine yönelik yaptığı çalışmalarına Kurban Bayramı öncesi hız verdi.

Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için 20 kişilik ekibiyle hizmet veren belediye, ilçe merkezi ve taşralarda bulunan 105 caminin temizliğini gerçekleştiriyor.

Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizleme uygulamasını belirli periyotlarla yıl boyunca devam ediyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemiz ve köylerimizde bulunan başta camiler olmak üzere tüm ibadethanelere yönelik temizlik, bakım ve dezenfekte çalışmalarını ekiplerimizce yapıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle de çalışmalarımıza hız kazandırdık. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.