Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, "Cami ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler" konulu sinevizyon gösterimiyle devam etti.

İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, adanmış bir ömür örneği Gönenli Mehmet Efendi'nin hayatını anlattı. Cami ve çevresini temiz tutan din görevlileri Kaymakam Yasin Özcan tarafından plaketle ödüllendirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Hz. Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursunda katılımcılara yemek ikram edildi.

Programa Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.