NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine yemek verdi.

Kentte bir restoranda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

Özkan, yaptığı konuşmada, imamlığın sıradan bir meslek olmadığını söyledi.

İmamlığın peygamber mesleği olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bu mesleğin emeklisi de olmaz. Peygamberimiz ahir ömründe hasta yatağında bile bu görevi aksatmadan devam ettirmiştir. Ulvi, kutsal ve mübarek bir görevdir. Toplumda eskiden daha çok olurdu şimdi zaman zaman da ortaya çıkıyor, bu mesleği gözden düşürmek için bazı mihraklar dokunuşlar yaptı, ferdi olarak da zaman zaman yapılıyor. Bu imam kardeşlerimizin şahsında, Peygamber Efendimizin önderliği ve onun şahsına olan bir hakaret olarak idrak ettik. Onun için bizim gönlümüzde mübarektir, önderliktir, örnekliktir. Ben hepinizini tebrik ediyorum."

İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar da verdiği yemekten dolayı Başkan Özkan'a teşekkür ederek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yıl ki temasının "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olduğunu ifade etti.