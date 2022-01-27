Camdaki Kız 28. Bölüm Canlı İzle - 27 Ocak 2022 Perşembe

Camdaki Kız 28. Bölüm Özeti Nalan’ın Hamilelik Şüphesi

Otel inşaatında yaşanan bir kaza, Koroğlu Holding’in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu iyice kötüleştirir ve işleri çıkmaza sokar. Cavit, oyuna getirilişinin intikamını alacak planlar peşindedir. Kendini bir süredir iyi hissetmeyen Nalan, yaşadıklarının hamilelikle ilgili olabileceği şüphesi ile harekete geçer. Hayri’nin yardım eli uzattığı mahallesindeki küçük Şirin’e sürpriz bir ziyaret yapan Nalan, bir kez daha gönülleri fetheder.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın 26’ıncı bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın bu bölümünde Melisa’nın gerçek kimliği ortaya çıkınca Rafet ipleri eline aldı ve Melisa’yı ziyarete giderek bu ilişkiyi bitirdi. Selen’in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, evin geri kalanına bebeklerini kaybettiklerini söyleyecekleri bir plan yaptı. Feride, Alper’le buluştuktan sonra gerekeni yapması için Cana’dan yardım istemeye gitti. Cana’dan durumu öğrenen Sedat ise Cavit’ten tekrar yardım istedi. Şirkette ortaklığı garantileyen Cavit, Sedat’ın Melisa ile olan görüntülerinin olduğu USB’yi Sedat’a verirken, bu ana şahit olan Nalan ise USB’yi gizlice alarak görüntüleri izledi.