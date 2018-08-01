California'nın kuzeyinde yeni orman yangını

UPPER LAKE (AA) - ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde Mendocino Ulusal Ormanı yakınında yeni bir orman yangınının çıktığı bildirildi.

Mendocino Kasabası Şerif Yardımcısı Matthew Kendall, salı günü akşam saatlerinde, kasabanın kuzeyinde Mendocino Ulusal Ormanı'nın orta kesimlerinde, eski bir çiftlik ve tarım bölgesi olan Covelo köyü yakınında orman yangını başladığını açıkladı.

Yangının iki hafta önce Lake County ve Mendocino arasında çıkan yangının 64 kilometre kuzeyinde ortaya başladığı kaydedildi.

Yangın nedeniyle Covelo'daki 60 haneye tahliye emri verildiği belirtildi.

Öte yandan eyaletin kuzeyindeki Shasta bölgesindeki çalılık alanda geçen hafta başlayan yangının ise halen ancak yüzde 23'ünde kontrolün sağlandığı ifade edildi.

Geçen haftadan bu yana bölgeden yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiği yangında, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 818 ev tamamen yanmış, 165 ev de hasar görmüştü.

Söndürme çalışmalarının ardından Shasta bölgesinde 10 bin kişinin evlerine dönmesine izin verilmişti.

Mendocino ve Lake County bölgelerini etkisi altına alan yangın nedeniyle de yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilmişti. Yaklaşık 275 kilometrekare alanı etkileyen ikiz yangında 7 ev yanarak yok olmuştu.

Muhabir: Emre Aytekin