ByLock kullanan eski müfettiş gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski müfettiş gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski vergi müfettişi S.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
S.C'nin, Kayseri'de olduğunu belirleyen Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen S.C, kente getirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.