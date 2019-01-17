Buzlu ve karlı yollarda frenlerinize güvenmeyin

KONYA (AA) - Aşırı soğuklarla birlikte kar ve buzlanmanın arttığı kış aylarında, sürücülerin fren sistemlerine güvenmemesi ve daha dikkatli davranması gerektiği bildirildi.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, yaptığı yazılı açıklamada, sürücülerin ABS fren sistemine güvenerek buzlu ve karlı yollarda hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kar üzerinde gereksiz frenden kaçınılması gerektiğini belirten Altun, "Karlı havalarda bütün tepkiler yavaş olmalıdır. Frene yavaş basılmalı, dönerken yavaş dönülmeli, aynı şekilde virajlara girerkende yavaş girilmelidir." ifadelerini kullandı.

Altun, ABS'ye güvenerek buzlu ve mıcırlı yollarda hız sınırlarını zorlayan sürücülerin hayal kırıklığına uğrayabildiğine dikkati çekerek açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bir sürücü eğer bir viraja yüksek süratle girerse ABS ona ancak otomobilin buzda kaymamasına yardımcı olacağı kadar yardım edebilir. ABS özelliği olmayan bir aracı kullanan deneyimli ve dikkatli bir şoförün durma mesafesi, ABS'li aracın durma mesafesiyle aynı olabilmektedir. Bu yüzden sürücüler ABS fren sistemine güvenerek buzlu ve karlı yollarda hız yapmamalıdırlar ve takip mesafelerini iki katına çıkarmalıdırlar.Çok kaygan yollarda özellikle yokuş aşağı inişlerde aracın hızı ve vitesi o şekilde seçilmelidir ki, gaz pedalı bırakıldığında araç blokajsız yavaşlamalı, gaza basıldığında patinajsız hızlanmalıdır."