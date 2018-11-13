Buzlanma ve don uyarısı

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'nin bugünden itibaren soğuk havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce vatandaşlar buzlanma ve dona karşı alabilecekleri önlemler konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, "Buzlanma ve Don Olaylarından Korunma" başlığıyla hazırlanan bilgi notunda, ani sıcaklık düşüşü sonucu görülebilecek don ve buzlanmalarda kaldırımların tuzlanması, çatılardaki buz sarkıtlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Sarkan elektrik tellerinden uzak durulması, boruların donmalara karşı korunması, elektrik kesintilerine karşı yedek aydınlatma sisteminin varlığının kontrol edilmesi istendi.

Muhtemel su kesintilerine karşı gerekli içme suyu stoku bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, ilaca veya makineye bağlı tedavi sürecinde bulunanların ilaçlarının tedarikinin yapılması ve kullandıkları cihazların çalışıp çalışmadığına dikkat edilmesi uyarılar arasında yer aldı.

- Kış lastiği uyarısı

Araçlara kış lastiği takılması ve zincir, çekme halatı gibi gereçlerin bulundurulması önem taşıyor.

Seyahat planlarının gözden geçirilmesi ve alternatif plan yapılması gerekiyor. Buz ve donun gerçekleştiği zaman seyahatte olanların yol ve trafik durumu hakkında bilgi almak için bölge trafik ekipleriyle irtibata geçmesi tavsiye ediliyor. Aile ve akrabalara nereye gidildiği konusunda haber verilmesi önemli.

Trafikte olan ve büyük araç kullananlar güvenli bir yerde beklemeli, trafik sınırlamalarına mutlaka uymalı.

Araç kullanmak ve yürümek zorlaşacağından kaza riskinin artacağı, elektrik ve telefon hatlarında hasar oluşabileceği de hesaba katılmalı. Yollarda ulaşımın imkansız hale gelebileceği, hava ve tren seferlerinde aksamalar görülebileceği, don süresine bağlı olarak su şebekeleri ve nehirlerin donabileceği de unutulmamalı.

- Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Bilgi notuna göre, yaşanacak buzlanma ve don karşısında, dışarı çıkarken hava tahmin raporu öğrenilmeli, hava tahmin bültenleri ve haberler sürekli izlenmeli, vücudu sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli, açık alanlarda uzun süreli kalınmamalı, kayarak düşme tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

Ayrıca, sarkan elektrik tellerinden uzak durulması ve bunlara dokunulmaması önem taşıyor. Sıcaklığın eksi 10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı ve seyahat edilmemeli.



