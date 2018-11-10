Büyükşehir'den Afganlara Türkçe eğitimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Genç KAYMEK, Kayseri'de ikamet eden Afganlara Türkçe eğitimi veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri, Afgan mültecilere ev sahipliği yaparken Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Afganların fiziki ihtiyaçlarının yanında psikolojik, sosyal ve eğitim ihtiyaçlarını da destekleyen çalışmalara öncülük ediyor.

Bu kapsamda Genç KAYMEK İhtisas Merkezi’nde verilen eğitimlere farklı yaş gruplarından yaklaşık 450 Afganlı mülteciye Türkçe eğitim veriliyor.

Türkçe eğitimi alan 7’den 70’e pek çok Afganlı, aldıkları eğitimle sosyal ve kültürel anlamda yabancılıktan kurtulma şansı buluyor.