Büyükşehir Belediyesinden organik tarıma destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarımın gelişmesi ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin teşvik edilmesine yönelik önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’nın yanında bulunan Doğal Ürünler Bahçesi'ni ziyaret etti.

Üretim alanlarını gezen Büyükkılıç, üreticilerle de sohbet etti.

İncelemeleri sonrasıın gelişmesine yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Tarım Orman Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile işbirliği halinde kurulan Doğal Ürünler Bahçesi’nde üretilen organik ürünlerden tüm vatandaşları yararlanmaya davet etti.

Çiftçi Akademisi projesine de değinen Büyükkılıç, "Çiftçi Akademisi yapmak suretiyle çiftçilerimize istedikleri bilgiyi sağlayacağız. Projemizi, Tarım Orman il Müdürlüğü ve üniversitelerimizin ziraat fakülteleriyle işbirliği halinde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

çok sayıda faydası bulunan gacer buğdayıyla ilgili de bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gacer buğdayı Develi bölgesinde üretiliyor. Gacer buğdayı konusunda üreticimizi bilgilendirmek ve üretimi artırmak için çalışacağız. Gacer buğdayı çölyak hastaları için de önemli. Glutenin en az olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olan gacer buğdayı bölgemizin bir değeri. Üretimi artırarak katma değer sağlamak istiyoruz. Bu arada nostaljik bir de değirmen yapacağız. Su ile çalışacak olan bu değirmen sadece gacer buğdayını öğütecek."