Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere destek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye bünyesindeki bitki koruma ürünlerinin çiftçilerin kullanımına verilmesi konusunda protokol yapılmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Belediye Meclisi, Başkanlık makamının "Üreticilerin, üretim alanlarında karşılaştıkları hastalık ve zararlılarla mücadele etmelerine destek olmak, ürün verimliliğini artırmak ve çiftçilerimize ekonomik katkı sağlamak amacıyla, Büyükşehir bünyesinde bulunan bitki koruma ürünlerinin çiftçilerin kullanımına verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması" yazısını oy birliğiyle kabul etti.

Belediye Meclisince, kırsal ilçelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı da görüşüldü.

Hayvan üretiminin geliştirilmesi, hayvansal üretimden elde edilen gelirin artırılması ve buzağı kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesince ilçelerde tespit edilen ihtiyaçlar veya Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurumların talepleri doğrultusunda protokol yapılarak, mal ve hizmet alımı yapılmasını içeren yazı da oy birliği ile kabul edildi.