Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kızılcaham'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Büyükkılıç'ın, Kayseri ile ilgili tüm projeleri içeren kapsamlı bir dosya sunduğu belirtildi.

Büyükkılıç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkanvekilleri Mehmet Savruk ve Emine Timuçin ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş'un da katıldığı aktarıldı.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşme ve Kızılcahamam kampı Kayseri açısından çok verimli geçti. Şehri geleceğe taşıyacak tüm projeleri Cumhurbaşkanımıza aktardık." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe ile de görüşmeler yaptığı belirtildi.