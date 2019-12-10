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Büyükelçisi Ömüraliyev'den Vali Çakacak'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Çeşitli programları nedeniyle Eskişehir'e gelen Ömüraliyev, valilik ziyaretinde Valilik Şeref Defterini...

Genel 10.12.2019, 15:25
Büyükelçisi Ömüraliyev'den Vali Çakacak'a ziyaret
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ESKİŞEHİR (AA) - Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Çeşitli programları nedeniyle Eskişehir'e gelen Ömüraliyev, valilik ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ebedi dostluğun ve işbirliğinin önemine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun temelinin çok eskilere dayandığını vurgulayan Çakacak, şunları söyledi:

"Kardeş ülkelerimiz ile Türkiye'nin kalbi her daim bir atmaktadır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kırgızistan'ın daha çok gelişmesini, büyümesini ve refah düzeyinin artmasını istiyoruz. Türkiye-Kırgızistan arasındaki ilişkiler dostluk temelinde ekonomik, sanayi, eğitim, sağlık, kültür, turizm ve ticari alanında her geçen gün daha da ileriye gitmektedir. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin daha çok artarak devam etmesini diliyorum."

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev de Vali Çakacak'a teşekkür etti.

#Eskişehir #Ömüraliyev #Ziyaret
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