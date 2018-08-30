Büyük zaferin 96. yılı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çakacak'ın kutlamaları Valilik binasında kabulünün ardından etkinlikler Atatürk Bulvarı'nda devam etti. Burada Çakacak, Gülan ve Büyükerşen, tören aracıyla askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Protokolün şeref tribünündeki yerlerini almasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Pilot Yüzbaşı Onur Akdan'ın konuşması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam eden kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.



Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Kütahya

Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



Vali Nayir, törenler kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



- Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Tahir Büyükakın ve Belediye Başkanı Nihat Can tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Müslüm Akdoğan, yaptığı konuşmada, Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin, bağımsızlık hedefine kilitlenmiş bir ulusun, yokluk içinde olmasına rağmen, azim ve kararlılıkla, karşısındaki büyük gücü eriterek askeri açıdan ulaştığı en yüksek noktayı ifade ettiğini söyledi.

Öğrencilerin şiir okuması, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bando takımının konseri, Zafer Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve geçit töreninin ardından Vali Büyükakın, makamında tebrikleri kabul etti.

Büyükakın, milletvekilleri Yağcı ve Tüzün, Tuğgeneral Bulut ile Başkan Can, şehitlikte devam eden tören kapsamında şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Tören mangası tarafından saygı atışıyla devam eden tören, Büyükakın'ın şehitlik defterini imzalamasıyla sona erdi.



