Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ve Beypazarı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kahramankazan ilçesinde Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, Garnizon Komutan Hava Uçak Bakım Albay Saadettin Karakan, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Egemenlik Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından, kutlama programında öğrenciler şiir okudu. Hava Piyade Teğmen Uğur Tekcan da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Buradaki törenin ardından Kaymakam Engin Aksakal, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

- Beypazarı

Beypazarı ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından günün önemini anlatan konuşmayı Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Şeref Kutu yaptı.

Daha sonra Kaymakam Kadir Ekinci, kaymakamlık makamına gelerek tebrikleri kabul etti.

Öte yandan, CHP İlçe Başkanı Ali Uysal ve bazı partililer de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.



