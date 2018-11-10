Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Zara Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam eden anma programında öğrenciler tarafından hazırlanan "10 Kasım" adlı oratoryo gösterisi sunuldu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Şiirlerin de okunduğu törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Anma programının ardından hayırsever iş adamı Fethi Aras tarafından yaptırılan Atatürk Büstü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Törene Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.