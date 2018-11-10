Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik, Şarkışla, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hafik ilçesinde hükümet binası önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.

Törenin ardından Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda anma programı düzenlendi. Programda, günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından öğrenciler, Atatürk ile ilgili şiir ve yazılar okudu.

Programa, Hafik Kaymakam Vekili Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Mitat İlhan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Şarkışla

Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Program, öğrenciler tarafından Atatürk konulu şiirler okundu ve 10 Kasım oratoryosu sahnelendi.

Anma törenine, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Suşehri

Suşehri'nde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Polat ve Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de sirenlerin çalınmasıyla başlayan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından Atatürk'ün hastalık sürecinin anlatıldığı oratoryo gösterisi sunuldu.

Program sonunda Vali Yardımcısı Polat, Belediye Başkanı Yüksel ve İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

- Ulaş

Ulaş ilçesinde düzenlenen törende Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu, zeybek oynadığı programda, Atatürk'ün hayatı ve yaptığı çalışmalar ile ilgili slayt gösterisi yapıldı.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, kurum amirleri, muhtarlar ,siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.