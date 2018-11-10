Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

KONYA (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Konya'nın Beyşehir, Yalıhüyük, Akşehir, Bozkır, Kulu ve Seydişehir ilçelerinde anma töreni düzenlendi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Beyşehir Anıt meydanında tören düzenlendi.

Törende Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, Cahit Zarif Anadolu Lisesi'nde devam etti.

- Yalıhüyük

Yalıhüyük'teki törenlerde ilk olarak Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Yalıhüyük Kaymakam Vekili Ömer Hilmi Yamlı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer çelenk sundu.

Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Yalıhüyük Anadolu Çok Programlı Lisesi'nde devam eden tören, günün önem ve anlamını belirten konuşmalar, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi ile sona erdi.

- Akşehir

Akşehir'deki anma programı, Akşehir Adliyesi önündeki tören alanında bulunan Atatürk Anıtı'na ilçe protokolünün çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Anma törenine, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler katıldı.

- Bozkır

Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılında Konya'nın Bozkır ilçesinde anma töreni yapıldı.

Anıt Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

- Kulu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında, Kaymakam Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programla anma töreni sona erdi.

- Seydişehir

Hükümet Alanı'nda düzenlenen anma töreninde Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Ilıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Belediye Düğün Salonu'nda hazırladıkları programla anma töreni sona erdi.