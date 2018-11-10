Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Açıkgöz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını aktardı.

Türk milletinin, geçmişinden gelen devlet anlayışı ile esarete boyun eğmeden, cumhuriyetin kurulması için kararlılıkla mücadele ettiğini, Atatürk'ün önderliğinde tüm zorlukların üstesinden gelindiğini ifade etti.

Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Milletimizin tarihten gelen devlet anlayışı ile aziz milletimiz hiçbir zaman esarete boyun eğmeyerek yaşadığı toprakları kendisine vatan edinmiştir. Milli birlik ve beraberlikle cumhuriyetimizin kurulması için azim ve kararlılıkla mücadele etmişlerdir. Atalarımızın ve aziz milletimizin bize yüklediği sorumluluk gereği ülkemizi daha ileri, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik saldırılarla karşı karşıya kaldık, bu tehditlere karşı verdiğimiz mücadelede kayıplarımızın ve öncelikle şehitlerimizin acısını gönlümüzde taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in milletimizin zor anında verdiği mücadelede, milletle zorlukların üstesinden geldiğini tüm dünyaya gösterdiği gibi, milli birlik ve beraberlik, kararlılık ve sağduyu ile başarılı olacağımıza inancımız tamdır."

Milletvekili Menekşe ise, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, ileri bir demokrasiyle taçlanmış olarak Atatürk’ün işaret ettiği hedefler istikametinde varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Menekşe, "Kurtuluş Savaşı ile kuruluşa giden yolda, Cumhuriyet'in temellerini atarak Türk ulusunun yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlayan büyük komutan ve güçlü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünü minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Düşünceleri ile daima aramızda yaşayacak olan Atatürk'ü andığımız bugün, bizlere düşen görev uğrunda büyük bedeller ödenerek, bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara, gelecek nesillere taşımaktır." ifadelerini kullandı.