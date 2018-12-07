KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Baktığımızda büyük bir sanat ve mimari hazinesine sahibiz. Bu hazineyi, yeni birikim ve tecrübelerle zenginleştirmek için çok büyük çabalar sarfediyoruz." dedi.

Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesince Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü etkinleri vesilesiyle Konya'ya geldiğini söyledi.

Türkiye'nin derin tarihi bağları olan ve geçmişte birlikteliği bulunan Yemen'de milyonlarca insanın çok büyük açlık ve sefalet çektiğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"30 milyon Yemenli'nin 20 milyonu açlık, sefalet ve şiddete maruz. Mevlana'nın memleketinden, bu yıl 'selam' temasının işlendiği Konyamızdan, Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı Yemen kampanyasına, tüm Konyalıları ve vatandaşlarımızı davet ediyorum. Burada huzur içerisinde yaşarken, Yemen'de bu sefalete en azından 'dur' demek adına herkesin kampanyaya katılmasını önemsiyorum. Bunu rica ediyorum."

Bakan Kurum, hat, minyatür, tezhip ve çini sanatının diğer kültür eserleri kadar önemli olduğuna işaret ederek, bunları yaşatabilmek adına uluslararası yarışmaların büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yarışmaların dışında bu sanatla ilgili gençleri ve kadınları yetiştirecek mekanların olması gerektiğine dikkati çeken Kurum, bunları yaşatabilmek için sanat mekanlarının sayısını artıracaklarını anlattı.

Kurum, Selçuklu ve Osmanlı dönemi sanat eserlerini yaşatmak adına yarışmalar ve mekanların büyük önem taşıdığını aktardı.

- "Medeniyetimizin merkezinde insan vardır"



Yarışmaya, İslam dünyasından çok sayıda sanatçının katıldığını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"Büyük bir medeniyet geleneğine sahibiz. İnsanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Medeniyetimizin merkezinde insan vardır. Yaradılanı, Yaradan'dan ötürü sevmek ilkesi, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle birleşerek Türk-İslam medeniyetini Anadolu'da zirveye çıkarmıştır. Bu zirvenin taçlandığı şehirlerden birisi de hiç şüphesiz Selçuklu payitahtı Konya'dır. 1071'den itibaren Anadolu'yu ihya ve inşa eden ecdadımızın ilk fethettiği topraklar arasında Konyamız yer almaktadır. Atamız Süleyman Şah'ın fethettiği bu şehirde Selçuklu devleti kurulur ve bin yıldır Konya, yalnız Selçukluların değil Türk-İslam medeniyetinin de başkenti olmuştur. Konya, tarihi kimliği ve yetiştirdiği evlatlarıyla hala bu kimliği ayakta tutmaktadır."

Kurum, Konya denildiğinde akla ilk önce Hazreti Mevlana'nın geldiğini belirterek, İslamın çağrısıyla kurtuluşa davet eden Mevlana'nın mesajını bu kentten verdiğini hatırlattı.

- "Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması bize bırakılmış milli bir görevdir"



Konya'nın, Sadrettin Konevi, Şemsi Tebrizi ve Nasreddin Hoca'nın da memleketi olduğuna değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Sanatımıza böylesine bir programla sahip çıkılması bu hizmetlerin hala devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Bu programlar, geleneğimizin yeni formatla sürüdürülmesine de çok önemli katkılar sağlayacaktır. Ecdadımız mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar her alanda önemli eserleri ortaya koymuştur. Bu eserler, Türk-İslam medeniyetini oluşturmuştur. Baktığımızda büyük bir sanat ve mimari hazinesine sahibiz. Bu hazineyi, yeni birikim ve tecrübelerle zenginleştirmek için çok büyük çabalar sarfediyoruz. Türk-İslam kültürü hala dünyanın en kadim, derinlikli ve kıymetli kültürleri arasında yerini korumaktadır. Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması bize bırakılmış milli bir görevdir."

Bakan Kurum, daha sonra yarışmada hat sanatında dereceye giren; Suriye'den Mahmut Coşu, Mısır'dan Ahmet Rıfat Abdülahmedi ve Malezya'dan Abdülbaki Bin Ebubekir'e ödüllerini verdi.

Yarışmanın tezhip, minyatür ve çini alanında dereceye giren diğer sanatçıların ödülleri de protokol üyelerince takdim edildi.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, sanatçılar ve davetliler katıldı.