Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Bahçekapılı eşi Volkan Bahçekapılı ile Kapadokya’da tatil yaptı. Buse Terim evliliğin beşinci yılını Kapadokya’da kutladı.

Modacı Buse Terim, eşi Volkan Bahçekapılı ile Kapadokya’da tatil yaptı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ve dünyanın en lüks oteli olarak seçilen Kayakapı Premium Caves’te konaklayan Bahçekapılı çifti, burada evliliklerinin beşinci yılını kutladı. Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini eşi Volkan Bahçekapılı ile birlikte gezen Buse Terim Bahçekapılı çanak atölyelerini de ziyaret ederek çanak yaptı.

Kapadokya gezisini sosyal medya hesabından da paylaşan Buse Terim, “Uzun zamandır görmek istediğim ama bir türlü kısmet olmayan Kapadokya’ya geldik bu sabah. Daha doğrusu sürpriz yaptı eşim Volkan Bahçekapılı. Bu sene evliliğimizde 5. senemiz. 1 ay önceden planlamış her şeyi kendi ülkemin böyle güzel zenginliklerini görmek müthiş bir duygu” sözleriyle paylaştı.

Bu sabah saatlerinde ise Kapadokya’da sıcak hava balon turuna katılan Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı, peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.