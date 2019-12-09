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Bursa Valisi Canbolat: Uludağ'da kaybolan iki arkadaştan mont ve bere dışında bir iz yok
Bursa Valisi Canbolat, Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında şu ana kadar Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığını söyledi.
Genel 09.12.2019, 21:06
BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'da kaybolan iki kişiyi bulma çalışmalarının 8 gündür yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırmasıyla kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Muhabir: Halil Şahin
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