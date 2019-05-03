Bünyan'da ev kadınları öğrenerek para kazanıyor

KAYSERİ (AA) - Bünyan'da Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur iş birliğiyle açılan kilim dokuma kursunda kursiyerler hem iş öğreniyor hem de para kazanıyor.

Bünyan Yaşam Merkezinde 37 gün sürecek olan kilim dokuma kursunda 22 kursiyer 11 tezgah bulunuyor. 20-54 yaş aralığındaki kursiyerler İş-Kur'dan günlük 40 lira harçlık alarak meslek öğrenmenin yanında ev bütçesine de katkı sunuyor.

Kurs merkezini ziyaret eden Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun kursiyerlerle sohbet ederek öğreticilerden bilgi aldı.

Şahin, köklü bir gelenek ve geçim kaynağı olan halıcılığı yaşatmayı arzu ettiklerini söyledi.

Altun, Bünyan halısının coğrafi işaret ve patentini alma adına oldukça önemli bir yol katettiklerini belirterek, "Yıllarca halı başında kirkit vuran ablalarımız kilimde de gerçekten güzel işler ortaya koyuyorlar. Hem aile bütçelerine katkı sunan hem de kültürümüzü yaşatan tüm kursiyerlerimize kolaylıklar diliyor, tebrik ediyorum. " dedi.

Kilim dokumaya yeni başlayan Büşra Kayabaşı (20) ise "Annem ve aile büyüklerimiz yıllarca halı başında oturdu. Halı sayesinde çeyizini dizdiği ve çocuklarını okuttuğu hikayeleri dinledik. Şimdi burada bizlerde ilmek atıyoruz. Hem para kazınıyor hem de bir Bünyanlının bilmesi gereken halı ve kilim dokumayı öğreniyoruz." diye konuştu.

Kilim usta öğreticisi Selvet Ergişi, kursiyerlerin azim ve gayretinden memnun olduğunu kaydetti.