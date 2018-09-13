Bünyan Belediyesinden yaşlılara temizlik hizmeti

KAYSERİ (AA) - Bünyan Belediyesince "Evde Temizlik Hizmeti" ile yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamlar sağlık koşullarına uygun hale getiriliyor.

Ekipler gün boyu evlerde yaptıkları temizlik sonrası, misafir oldukları evin akşam yemeğini de hazırlayarak evden ayrılıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda evlerin boya, mobilya, tamir ve gıda gibi eksikleri de tamamlanıyor.



