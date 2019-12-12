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Bulgaristan Başbakanı Borisov: Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"
Genel 12.12.2019, 17:22
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz." dedi.
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