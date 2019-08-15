Bulduğu Ebabil kuşunu atmaca sanarak jandarmaya teslim etti

KONYA (AA) - Cami avlusunda bulduğu Ebabil kuşunu atmaca sanarak Ahırlı Jandarma Karakolu'nda görev yapan yetkililere teslim etti.

Mehmet Ali Çetin, Ahırlı ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki caminin avlusunda bulduğu Ebabil kuşunu, Ahırlı Jandarma İlçe Komutanlığı'na getirdi.

Konu hakkında bilgi veren Mehmet Ali Çetin, "Cami avlusunda bir kuş gördüm. Atmaca sandım. Yaralı olabileceğini düşünerek jandarmaya getirdim. Jandarma kuşun atmaca değil Ebabil kuşu olduğunu tespit etti. İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan'a teslim ettim." dedi.

Jandarma da koruma altına alınan Ebabil kuşu cumartesi günü Beyşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

- Ebabil kuşu

Ebabil kuşu Kur'an'ı Kerim'de, Fil suresinde adı geçen Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe'nin ordusunu ayak ve gagalarından attıkları taşlarla bozguna uğratan kuşlar olarak bilinir.



Sonbahar'da güneye göçen, Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlanan Ebabil kuşu sağangiller familyasından olup 16-17 cm boyunda olup halk arasında genellikle kırlangıçla çokça karıştırılan kuş türüdür. Sürüler halinde gezen Ebabil kuşları havada sinek ve benzeri haşereleri avlayarak beslenirler.



