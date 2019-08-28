Brüksel'de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

BRÜKSEL (AA) - Çizgi roman cenneti olarak anılan ve bugüne dek Red Kit, Tenten ve Şirinler gibi onlarca karakterin çıkış yeri olan Belçika'da bu kültür başkentin sokaklarında yaşatılıyor. 700'den fazla karikatüriste ev sahipliği yapmış olan ülkede bir de 1989 yılında ziyarete açılan karikatür müzesi bulunuyor.

Brüksel'in duvarlarını süsleyen karakterleri görenler, hem çizgi romanların sayfalarında gezinmiş oluyor hem de çizgi kahramanların maceralarına ortak oluyor.

Çizgi romanların duvarlara işlenmesi ise 1991'e uzanıyor.

Her ne kadar bu karakterler duvarlara gerçek çizerleri tarafından resmedilmese de sanatçılar, aslına bağlı kalmaya son derece özen gösteriyor.

Brüksel'deki binaların duvarlarında 50'den fazla karikatür bulunuyor ve söz konusu akım çevre şehirlere de yayılıyor.

Tenten

İsmi Belçika ile özdeşleşen Tenten'in çizildiği duvarda, köpeği Milu ve arkadaşı Kaptan Haddock'la yeni bir maceranın peşinde olduğu görülüyor.

Gezgin bir gazeteci olan Tenten'in bu macerası "Calculus Olayı" çizgi romanında detaylı biçimde anlatılıyor.

İlki 1929'da Georges Prosper Remi veya tanınan adıyla Herge tarafından çizilen Tenten'in dünya çapında 200 milyondan fazla baskı yaptığı tahmin ediliyor.

Maceraları yaklaşık 80 dile tercüme edilen Tenten, 2011'de yönetmen Steven Spielberg tarafından beyaz perdeye taşınmıştı.

Red Kit, Şirinler, Asterix ve Obelix

Kentin sokaklarında gezginleri bekleyen bir başka karakter ise Vahşi Batı'nın yalnız kovboyu Red Kit. Birçok kişinin çocukluk döneminden anımsayacağı Red Kit'e Daltonlar ve sadık atı düldül eşlik ediyor.

Asterix ve Obelix'in resmedildiği duvar da son derece renkli. Duvara çizilen dev karikatürde Asterix, Obelix ve beraberindekilerin bir Roma kampına saldırdığı görülüyor.

Şirinler köyünün çizildiği duvarda ise anıt bina Atomium ve patates kızartması gibi ünü ülke sınırlarını aşan detaylara rastlanıyor.