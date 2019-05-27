Bozok Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim töreni

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, görevi Prof. Dr. Salih Karacabey'den devraldı.



Yozgat Bozok Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak yeni bir döneme girdiklerini ve bu atamanın bir nöbet değişimi olduğunu söyledi.

Karadağ, nöbet değişiminin ülkeye, bölgeye, Yozgat'a ve Bozok Üniversitesine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Rektörlük makamını devraldığım bu andan itibaren üniversitemizi ekip ruhuyla, adalet ve ehliyet merkezli bir katılımcı yönetim anlayışıyla çok daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacağım. Şahsıma takdir edilen bu görevin yüklemiş olduğu ağır sorumlulukların farkındayım. Önümüzdeki dönemde, hedefimiz, Yozgat Bozok Üniversitemizi 'marka üniversite' yapmaktır. Üniversitemizi önce Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri, sonra dünya çapında saygı duyulan, örnek gösterilen bir bilim yuvası haline getirmek gayesinde olacağız. Yaptığımız araştırma çalışmalarıyla, yetiştirdiğimiz öğrencilerle, topluma sağladığımız katkıyla ve oluşturacağımız pozitif etkiyle, diğer kurumlara da öncü olmayı amaçlıyoruz."

Üniversitelerin şehirle iç içe olması gerektiğini vurgulayan Karadağ, "Yozgat'ımızı 'marka şehir' yapmak için halkın ve kentin sorunlarına duyarlı bir kurum olacağız. Ses getiren, yol gösterici projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Toplumla iç içe olacağız. Sivil toplum örgütlerimizle, sanayicimizle, esnafımızla, çiftçimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla işbirliği ve iletişim içinde olarak inşallah üniversitemizi çok daha ileriye, çok daha güzele hep birlikte taşıyacağız. Üniversitemizi bugünlere taşıyan emeklerini asla unutamayacağımız, daima minnet ve şükranla yad edeceğimiz başta Rektör Prof. Dr. Sayın Salih Karacabey olmak üzere üniversitemizi kurulduğu günden bugünlere getiren, yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Salih Karacabey ise rektör atamasının Yozgat'a ve üniversiteye hayırlı olması dileklerinde bulunarak, Karadağ'a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra, Karacabey, Rektör Karadağ'a çiçek takdim edip rektörlük cübbesini giydirdi. Karadağ da Karacabey'e teşekkür edip çeşitli hediyeler verdi.

Karacabey, düzenlenen törenin ardından akademik ve idari personelle vedalaştı.