Bozok Üniversitesi 12. Bahar Şenliği başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi 12. Bahar Şenliği düzenlenen törenle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Türkiye'deki en genç üniversitelerden biri olduklarını söyledi.

Genç üniversite olmalarına rağmen hızla büyüdüklerini, ülkenin gelişimine katkıda bulunacak bilim insanları yetiştirme yolunda önemli adımlar attıklarını aktaran Karacabey, "Bundan sonraki yıllarda da inşallah hem yaptığımız etkinliklerle hem de bilimsel çalışmalarla ülkemize ve şehrimize önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bozok Üniversitesi olarak gençliğimizi kendi alanlarında bilimsel olarak yeterlilik bakımından iyi yetiştirmek, vatan ve millet sevgisi açısından bakınca da gerçekten her birini bu vatan için faydalı bir birey olarak yetiştirmek üzere büyük çalışma ve çaba içerisindeyiz." dedi.

Karacabey, üniversitenin yaptığı çalışmalarda şehirle hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yönüyle her yıl bahar şenliklerimizi ilimizin meydanında yapmayı bir kural haline getirdik. Bahar şenliklerimizin üniversitemize, gençlerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Rektör Karacabey ve Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek, şenlik meşalesini yaktı.

Daha sonra Bozok Üniversitesi halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu.







