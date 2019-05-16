"Bozkırın tezenesi" adının verildiği okulda yaşatılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslarda düzenlenen müzik etkinliklerinde ismini aldıkları bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek sanatçının anısını yaşatmaya çalışıyor.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, KAEÜ'de düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslarda sahne aldı. Öğrenciler, bu etkinliklerde bozlak ustası Neşet Ertaş'ın başta "Yalan dünya", "Neredesin sen", "Ay dost" gibi sevilen eserlerini seslendirerek kültürel tanıtıma katkı yaptı.

Öğrenciler nisan ayında gerçekleştirilen Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresinde sahne alarak farklı iller ve ülkelerden gelen akademisyenlere ve öğrencilere müzik dinletisi sundu. Aynı ay Kanserden Korunma ve Mücadele Konferansı açılışındaki müzik dinletisine de katılan öğrenciler, Neşet Ertaş ve Kırşehir türkülerini seslendirerek katılımcılara güzel dakikalar yaşattı. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, mayıs ayındaki 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda da sahne alarak bozlak ustasının eserlerini seslendirdi.

Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. ve 3. Gençlik Şölenlerinde de sahne alan müzik bölümü öğrencileri, farklı illerden gelen gençlere büyük ozanın türkülerini seslendirerek bozkırın tezenesini tanıttı.

Öğrenciler, en son Neşet Ertaş’ı ve türkülerini yaşatmaya devam etmek adına 3. Geleneksel Üniversite-Şehir Buluşmasında Kırşehirlilere Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi.





