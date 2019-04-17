Bozkır'daki okullara milli eğitimden yapılan ziyaretler

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç ilçeye bağlı eğitim kurumlarında yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, ilçeye bağlı okulların durumu hakkında bilgi almak, karşılaşılan sorunlar varsa yerinde görmek, öğrenci ve öğretmenlerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla ilçe okullarına ziyaretler gerçekleştiriyor.

Gittiği okullarda idarecilerin ve öğretmenlerin isteklerini dinleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, "Bu istekleri mevcut imkanlar ölçüsünde en kısa zamanda yerine getirmeye çalışacağız. İnşallah ilçemizdeki eğitim öğretimin çıtasını daha da yükselterek, büyük başarılar elde edeceğiz." dedi.

Ziyaret kapsamında Kınık ilkokulu, Koçaş ilkokulu, Sarıoğlan İmam Hatip ilk ve ortaokulunu ziyaret ettiklerini belirten Koç, ilçe genelindeki tüm okulları ziyaret edeceklerini belirtti.



