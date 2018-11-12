Bozkır’da “Mevlid-i Nebi” etkinliği

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde, "Mevlid-i Nebi" etkinlikleri kapsamında selamlama yürüyüşü gerçekleştirildi.

2018 Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında ilçe merkezindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinden başlayan yürüyüş Bozkır Anıt Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar, yürüyüş boyunca herkese selam vererek etkinliğe katılmaya davet ettiler.

Kurum ve kuruluşların amirlerinin de katıldığı yürüyüş esnasında Peygamber Efendimizin "Selamı yayınız" hadisine uygun olarak yoldan geçenlerle, esnafla, büyük-küçük herkesle selamlaşarak yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş sonrasında Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, selamlaşmanın önemi ve Peygamberimizin selamlaşmaya verdiği öneme dair bir konuşma yaptı.

Katılımcılara lokum ve çay ikramında bulunuldu.