KONYA (AA) - Bozkır'da "Bozkır Peynir Üretimine Başlıyor" projesi, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

KOP Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve KOP TEYAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi tarafından desteklenen, "Bozkır Peynir Üretimine Başlıyor" projesi ile Bozkır Aile Eğitim ve Sanat Merkez Müdürlüğü (ASEM) bayan kursiyerlerine sağlıklı beyaz peynirin üretim süreci anlatıldı.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Oktay Gündoğay tarafından verilen eğitimde "KOP Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve KOP TEYAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi tarafından maddi olarak desteklenen Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen eğitimler kapsamında Bozkır'da vatandaşlarımızın ev şartlarında sıhhi ve sağlıklı beyaz peynir üretimini anlatacağız.

Şu an en hızlı bir şekilde ilk adım olarak beyaz peynir üretimini öğreneceğiz ve proje kapsamında ilerleyen günlerde daha çeşitli peynir üretimlerinin uygulamalı anlatımlarını da göreceğiz. İlçemizde çiftçilerimiz tarafından üretilen sütler uygun şartlarda ısıtılarak ve uygun şartlar altında ısıtılma işlemi sonrasında soğutularak pastörize sütümüzü üretebiliyoruz. Kendi peynir ürünlerimizi üreterek yerel anlamda tarımsal ihtiyacının yerelden karşılanmasını amaçlamaktayız." dedi.

Eğitim sonrasında kursiyerlere örnek uygulamada yapılan peynir ikram edilirken, evlerinde kendilerinin de peynir yapması için gereken maya ve diğer malzemeler hediye edildi.

