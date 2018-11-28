Bozkır KYK Müdürlüğü'ne ziyaret

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Kamuran Özden ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bozkır İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Kamuran Özden ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba Bozkır’a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Mustafa Suna Öz Yurdu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulunan heyet Bozkır’da öğrenim gören ve kurtta kalan öğrencilerinin isteklerini dinledi.

Ziyarette konuşan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ümit Karabacak, Bozkır İlçe Müdürlüğü olarak ziyaretlerinden dolayı Özden ve Araba'ya teşekkür ettiklerini kaydetti.

