Bozkır Çarşamba Çayına 15 kaz bırakıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde 1999-2004 yılları arasında Belediye başkanlığı yapan Lokman Ciğerci Çarşamba Çayına 15 kaz yavrusu bıraktı.

Ciğerci, ilçede günden güne sayıları azalan kazların çoğalmaları için 15 yavru kaz bıraktı.

Bozkır Çarşamba Çayının özgür kazları ile güzel olduğunu belirten Ciğerci, şunları kaydetti:

"Bozkır’da oluşturduğumuz Bozkır Gezi Gurubu üyeleri olarak aramızda bir kampanya başlattık ve Bozkır Çarşamba Çayının kazlarıyla daha güzel olduğunu söyleyerek 15 yavru kaz bıraktık. Nasipse ilerleyen günlerde yavru kaz salımına devam edeceğiz. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde bıraktığımız 85 kaz günden güne azaldı. Şu an bu sayı 17 civarında. Bıraktığımız kazlarla birlikte bu sayı 32'ye yükseldi."