Bozkır Belediyesi'nde devir teslim töreni

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Sadettin Saygı görevini devraldı.
2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Bozkır Belediye Başkanı adayı olarak seçimleri kazanan Sadettin Saygı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Munlafalıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşen devir teslim programında belediye mührünü teslim aldı.
Devir teslim programına eski Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, MHP Bozkır İlçe Başkanı Ata Küçükduran, CHP İlçe Başkanı Rıza Duran, İyi Parti Bozkır İlçe Başkanı Hasan Dağ'ın yanı sıra AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile çok sayıda Bozkırlı katıldı.