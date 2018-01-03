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Bozkır Belediye Başkanı Gün, halkın taleplerini dinledi

KONYA (AA) - Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Dereköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gün, Dereköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretinde mahalle...

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:52
Bozkır Belediye Başkanı Gün, halkın taleplerini dinledi
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KONYA (AA) - Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Dereköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gün, Dereköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretinde mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Gün, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Gün, yaptığı açıklamada, Dereköy'ün Bozkır’ın en büyük mahalleleri arasında yer aldığını ve belediye olarak yaptıkları çalışmalarla uzun zamandır çözüm bekleyen sorunlarının giderildiğini belirterek, "Dereköy Mahallesi için çalışma planlarını tamamladık. 2018 yılı sonuna kadar çalışma planı dahilinde, mahallenin hiçbir sorununun kalmaması için çalışacağız." dedi.

İbrahim Gün, Dereköy'ün ardından Çağlayan Mahallesi'ne geçerek, burada Çağlayan İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
BozkırBozkır Belediyesi
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