Bozdağ, canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendirdi

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni hükümet sistemine uyum yasalarıyla ilgili, "Muhtemeldir ki bu hafta bu çalışmalar son kez tekrar gözden geçirilecek ve ondan sonra KHK'ler yayınlanacak." dedi.

Bozdağ, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi, soruları yanıtladı.



"Meclis'te oluşan tabloya göre, MHP'nin yeni dönemde hükümetin bazı politikalarının oluşmasında kilit rol alacağı" yorumları ile ilgili değerlendirmesi sorulan Bozdağ, "Yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın devam edeceğine ben de inanıyorum. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var. 'Bu nasıl devam edecek, hangi formatta devam edecek?' Bunların hepsi esasında bundan sonraki günlerin konusu" ifadesine yer verdi.

"Bu işbirliği yerel seçimi de kapsıyor mu?" sorusuna Bozdağ, yerel seçimle ilgili bir şey söyleme imkanının olmadığını belirtti.

Bozdağ, Cumhur İttifakı'nın nasıl devam edeceğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ve iki parti arasındaki görüşmeler sonrasında kararlaştırılacağını dile getirdi.

"19 Mayıs'ta OHAL kalkacak olursa o tarihe kadar çıkması beklenen yeni KHK'ler olabilir mi?" sorusu üzerine Bozdağ, şunları söyledi:

"Uyum yasalarıyla ilgili bizim çıkaracağımız KHK'ler var ki bu, OHAL ile ilgili değil. Meclis kapanmadan önce yeni hükümet sistemine göre uyum yasaları çıkarma yetkisini biz Meclis'ten aldık. Bu çerçevede daha önce yapılmış çalışmalar var. Hem devletin idari yapısında hem kavramsal uyumda hem yeni sistemin felsefesinin yasalarımıza yansıtılması konusunda çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Bunların tamamı hazır. Muhtemeldir ki bu hafta bu çalışmalar son kez tekrar gözden geçirilecek ve ondan sonra KHK'ler yayınlanacak. Bu KHK'lerin bir kısmı kavramsal uyum olacak, bir kısmı artık ihtiyaç kalmayan kanun ve maddelerin yürürlükten kaldırılması şeklinde olacak, diğer bir kısmı bazı maddelerin değiştirilmesi şeklinde olacak, bir kısmı da bazı yeni kanunlar veya yeni maddeler ortaya konması şeklinde olacak."

- "Yeminden sonra cumhurbaşkanı göreve başlayacak"

Cumhurbaşkanının ne zaman yemin edeceği, yeni hükümetin ne zaman kurulacağı sorusunu yanıtlayan Bozdağ, YSK'nin öncelikle cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin kesin sonuçlarını açıklayacağını, bu açıklamadan üç gün sonra TBMM'nin saat 14.00'te toplanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanının da yemin edeceğini dile getiren Bozdağ, "Yeminden sonra hem cumhurbaşkanı anayasamıza göre resmen göreve başlamış olacak hem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla fiilen ve resmen yürürlüğe konulmuş olacak hem de o yeminle beraber şu anda başbakanımız ve bakanlarımız dahil hükümetin görevi doğal olarak sona ermiş olacak." diye konuştu.

Yeni dönemde Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimlerinde sorulduğu Bozdağ, bu konuda bir tahminde bulunmasının doğru olmadığını, halkın yetkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğini belirtti.

- Parlamentoda oluşan yeni tablo

Bozdağ, oluşan yeni Meclis tablosuna ilişkin soruya ise "Meclis'te çok grup demek, çok fazla zaman kaybı anlamına da geliyor. Bizim İçtüzüğümüze göre her konuda gruplara eşit söz hakkı veriliyor, tümü üzerinde ve maddeler üzerinde... Usul tartışmaları, başka konular, çok ciddi zaman kaybı oluyor. Yeni parlamentoda gruplar çok ama umuyorum ki partiler ülkenin zaman kaybına tahammülü olmadığını görür ve orada işi engellemek yerine katkı vererek (yasaları) daha hızlı çıkarmak konusunda gayret ederler ve böylelikle hem zaman israfı hem de ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında gecikmelere yol açmazlar." karşılığını verdi.

Yeni sistemle cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanı kararnameleri çıkaracağını hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yürütmeye ilişkin konularda anayasada açıkça belirtilen hususlarda cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararnameleri çıkarabilir ve oradaki ihtiyaçları Meclis'e konu gitmeden kendisi halledebilecektir. Bu, bir nevi yürütmenin hızlı karar alma ve hızlı uygulamaya geçmesi bakımından son derece önemlidir. Umarım ki parlamentoda gruplar bu konuda zamana oynamak yerine ülkenin ihtiyaçlarını süratle hayata geçirme konusunda bir irade koyarlar. O zaman tartışmalar aza iner. Ama hep tecrübeyle biliyoruz ki çok grup olduğu zaman, zaman israfımızın orada fazla olacağını gösteriyor. İnşallah gruplar bu konuda zamanı çalma yerine zamanı doğru kullanma konusunda daha çok gayret ederler. "

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