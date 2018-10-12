Boyner'de büyük indirimler müşterileri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık, ekim ayında müşterilerine farklı kategorilerde indirim ve çeşitli avantajlar sunuyor.

Boyner tarafından yapılan açıklamaya göre, müşterilerine daha kolay, avantajlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçlayan şirket, farklı ürün kategorileri için çeşitli kampanyalar hazırladı.

Bu kapsamda tüm kategorileri dahil eden bir kampanya tasarlayan Boyner, belli bir tutarda yapılan alışverişlerin yarısını hediye ediyor. Kampanya kapsamında 200 lira ve üzeri alışveriş yapanlar, alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki kazanıyor. Hediye çeki, çek tutarının iki katı ve üzeri alışverişlerde kullanılabiliyor.

Boyner, ekim ayında kozmetik kategorisinde de büyük indirimler yapacak. "Boyner Kozmetik'ten Size Bi Güzellik" başlığı ile yapılan kampanya kapsamında, kozmetik markalarının Boyner'e özel ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler sunulacak.

Söz konusu indirime ek olarak, müşterilere, 12-21 Ekim'de Boyner kozmetik reyonundan yapılacak her 300 liralık alışverişe anında 75 lira indirim ve kozmetik ile elektrikli ev aletleri dışındaki kategorilerde kullanılmak üzere 100 lira değerinde Hopi Paracık sağlanacak.





- "Kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, en büyük vaadlerinin, müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere en uygun koşullarda ulaşmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Müşteri odaklı bu yaklaşımlarının, mağazacılık stratejilerinin temelini oluşturduğunu belirten Zihnioğlu, "İçinde bulunduğumuz ekim ayında müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, onların alım güçlerine destek olmak amacıyla art arda kampanyalar yapıyoruz. Sezon devam ederken, adeta sezon sonu kampanya atmosferi yaratıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Zihnioğlu, spor giyim ve denim ile başlattıkları kampanya maratonuna, avantajlı diğer kampanyalarla devam ettiklerini vurgulayarak, "200 lira ve üzeri alışverişlerde, alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki sunduğumuz yeni kampanyamız, müşterilerimize sonraki alışverişlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Kozmetik kategorimizde yaptığımız kampanyamızda da yine çok iddialıyız. Müşterilerimize, gümrüksüz satış alanları da dahil olmak üzere hiçbir yerde bulamayacakları yüzde 70'e varan inanılmaz indirimler sunuyoruz. Dünyaca ünlü kozmetik markalarının Boyner'e özel ürünlerinde görülmemiş oranlarda avantajlar, belli bir tutar ve üzeri yapılan alışverişlerde de anında ek indirimler sunuyoruz. Boyner olarak yaptığımız uygulamalarla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.