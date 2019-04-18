Botsvana'da nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Bostvana'da şu ana kadar ülkede keşfedilen en büyük mavi elmas çıkarıldı. Dünyada nadir görülen 20 karatlık elmasa "Okavango Mavisi" adı verildi.

Botsvana'da nadir rastlanan mavi elmas bulundu
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DAKAR (AA) - Güney Afrika ülkesi Botsvana'da devlete ait Okavango Elmas Şirketinin, ülkede şu ana kadar keşfedilen en büyük mavi elması çıkardığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Orapa madeninde, 20 karatlık bir mavi elmas bulunduğu ve parlatılan elmasa "Okavango Mavisi" adı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, dünyada nadir görülen mavi elmaslardan, Botsvana'da daha önce bu büyüklük ve parlaklıkta bulunmadığı belirtildi.

Yıl sonuna kadar satılması bekleniyor

Okavango Mavisi'nin yıl sonuna kadar satılması bekleniyor.

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