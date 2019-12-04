Boko Haram örgütüne karşı 'avcılar' görevde

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda 2009'dan beri etkili olan terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadelede "avcı" olarak bilinen siviller dikkati çekiyor.

Nijerya, Burkina Faso, Nijer ve Çad gibi ülkelerden yaklaşık 5 bin avcı, Boko Haram örgütüyle mücadelede ordu birliklerine destek veriyor. 10 bin avcı ise geleneksel silahları "juju" ile Boko Haram örgütünün merkezi Nijerya'daki Sambisa Ormanı'na operasyon için hazır bekliyor.

Avcılar, kullandıkları el yapımı silahlarla, taşıdıkları muska ve takılarla Çad Gölü ve Sambisa Ormanı başta olmak üzere Boko Haram'ın etkili olduğu yerlerde örgüt üyeleriyle mücadele ediyor.

Sivil hayatta farklı meslek ve işlerle uğraşan avcılar, ordu birliklerinin giremediği yerlerde rehberlik yapıyor ve örgüt mensuplarını etkisiz hale getiriyor.

Nijeryalı Boko Haram avcısı Ayşe Bakari Gumbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boko Haram terör örgütü yıllardır bizim başımıza bela oldu. Boko Haram ile savaşmaya başladığımızdan beri silahımı bırakmadım ve örgüt tamamen yok olana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim." dedi.

"Adamava eyaleti avcılarının kraliçesi" olarak tanınan Gumbi, "31 yıl önce avcılık yapmaya başladım ve avcılar arasındaki tek kadın bendim. Boko Haram ile mücadelede oynadığım önemli rol dolayısıyla beni avcıların kraliçesi yaptılar." ifadesini kullandı.

Gumbi, çocukluğundan bu yana babasıyla ava gittiğini, aynı zamanda terzilik de yaptığını belirterek, "Eyaletimizde, Boko Haram'ın saldırıları başlayınca ve köyüme saldırı düzenlenince terziliği bıraktım ve örgüt üyeleriyle mücadeleye başladım." diye konuştu. Ordu birliklerine yardım ediyorlar

Gumbi, Nijerya hükümetinin, Boko Haram örgütüne karşı mücadelede avcılardan destek istediğini ve birçok sivilin de avcı birliklerine katıldığını söyledi.

Avcıların, Boko Haram örgütüyle mücadelede önemine değinen Gumbi, şöyle devam etti:

"Boko Haram gelmeden önce zaten bu bölgeyi iyi biliyorduk ancak askerler bölgeyi pek iyi tanımadıkları için bize ihtiyaçları oluyor. Bu nedenle biz de mücadeleye katılarak, askerlere destek oluyoruz. Örgüt, Adamava eyaletine girdiğinden beri onlarla savaşıyorum ve şimdi çok şükür eyalette saldırılar azaldı. Artık örgütle savaşmak için diğer eyaletlere de gidiyoruz."

"Eğer korkarsak ülkeyi kim koruyacak"

Gumbi, Boko Haram ile mücadele eden avcılara komutanlık yaptığını ve avcılık yapmak isteyen çocuklara da eğitim verdiğini dile getirdi.

Bugüne kadar çok sayıda örgüt üyesini öldüren Gumbi, örgütün rehin tuttuğu birçok kişiyi de kurtardı.

Gumbi, Boko Haram örgütü mensuplarıyla mücadelesinde korkusunun hiç olmadığını vurgulayarak, "Herkes Boko Haram'dan korkar ama örgütle mücadele yapacaksan korkuyu bir kenara koyman gerekiyor yoksa başaramazsın. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Ayrıca biz ülkemiz için savaşıyoruz eğer korkarsak ülkeyi kim koruyacak. Aslında Boko Haram üyeleri beni çok iyi tanıyor ve benden korkuyorlar." diye konuştu.