Boğazlıyan'da şantiyelerden malzeme hırsızlığı iddiası

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir şantiyeden malzeme çaldığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı.

Ovakent beldesi Keklicek mevkisinde faaliyet gösteren taş ocağı şantiyesinde şüpheli araç ihbarını alan Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Jandarma tarafından şantiyede yapılan kontrolde, oksijen kaynağıyla kesilen doğalgaz borusu, vana, çatı sacı ve çeşitli demir parçalarını bir kamyonete yükleyen İ.K, yakalandı.

Kamyonette yapılan incelemede, yine aynı mevkide faaliyet gösteren başka bir taş ocağından çalındığı ileri sürülen trafo malzemeleri ve diğer hurda malzemeler ele geçirildi.



Piyasa değerinin 143 bin lira olduğu değerlendirilen malzemeler, firma yetkililerine teslim edilirken gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

