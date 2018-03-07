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BMGK'den Suriye'de insani ateşkesin derhal uygulanması çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen yürürlüğe girmeyen Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısında bulundu.

07 Mart 2018 Çarşamba 22:07
BMGK'den Suriye'de insani ateşkesin derhal uygulanması çağrısı
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısı yaptı.

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BMGK mart ayı Dönem Başkanı ve Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom, Suriye'de "uygulanamayan" ateşkes kararının görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre'den telekonferans yoluyla konseyi bilgilendirdiğini anlatan Oosterom, BMGK'nin Suriye'deki insani durumdan son derece endişe duyduğunu ve 30 gün insani ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısını yinelediğini söyledi.

Oosterom, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan ayrıldı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise toplantı öncesi yaptığı açılamada, BMGK'nin Suriye'de uygulanamayan ateşkesi ve üç silahlı grubun, terörist grupları Doğu Guta'dan çıkarma teklifini görüşeceğini ifade etmişti.

Suriye rejiminin kuşatmaya devam ettiği Doğu Guta'da kendi halkını bombalamayı sürdürdüğünü, BMGK'nin ateşkes kararını ihlal ettiğini belirten Delattre, rejimin pazartesi günü insani yardımların girişine izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rus, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda Suriye'deki durumu görüştüklerini kaydetmişti.

"Kararının üzerinden 11 gün geçti ve ateşkes yürürlüğe girmedi"

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararının kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçtiğini ve ateşkes hala yürürlüğe girmediği için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatmıştı.

Rejimin Doğu Guta'da rastgele hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildiren Skoog, Suriyeli yetkililerden, şimdiye kadar ateşkes kararını uygulayacaklarına dair "minimum işaret" gördüklerini kaydetmişti.

Skoog, BMGK kararının eksiksiz ve derhal yürürlüğe girmesi, tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesi ve tıbbi tahliyelerin yapılması çağrısında bulunmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı ve gecikmeksizin bu kararın uygulanmasını talep etti ancak taraflar bu kararı hala uygulamıyor.

Muhabir: Betül Yürük

Anahtar Kelimeler:
AteşkesBMGKçağrısıDünya
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