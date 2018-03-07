BM'den Sri Lanka'daki Müslümanlara ilişkin açıklama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Türkiye'den Sri Lanka Müslümanlarına destek açıklamasıSri Lanka'da olağanüstü hal ilan edildi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Sri Lanka'da devam eden toplumsal şiddet olaylarının ''endişe verici'' olduğunu söyledi.

Sri Lanka hükümetinin gerginliğin azaltılması ve uzlaşı sağlanması konusundaki girişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dujarric, Sri Lanka halkına farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri çağrısında bulundu.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın cuma günü Sri Lanka'ya üç günlük ziyaret gerçekleştireceğini ve ziyaretin ülkede Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmeden önce planlandığını sözlerine ekledi.

Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından Kandy bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Emniyet Sözcüsü Ruwan Gunasekara, Sinhalalı bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine Kandy bölgesinde bazı çetelerin, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini ateşe verdiğini açıklamıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle OHAL ilan etme kararı almıştı.

Merkezi Sri Lanka'da bulunan İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi'nin yöneticisi Keerthi Tennakoon da şiddet olaylarında Müslümanlara ait 11 dükkan ve evin ateşe verildiğini söylemişti.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini, çoğu Budist olan Sinhalalar oluştururken, Müslümanların oranı yüzde 9.

Muhabir: Betül Yürük