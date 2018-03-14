BM çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar şikayeti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM'nin 2017 yılında çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar ve taciz şikayeti aldığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, örgütün konuyla ilgili raporuna göre, geçen yıl 10 barış gücü misyonunda konuşlu personele karşı 62 iddianın ortaya atıldığını, 75 şikayetin, BM programlarını uygulayan teşkilatlar dahil BM kuruluşları ve ortaklarının çalışanlarıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Bir şikayetin de BM Güvenlik Konseyi emri altında çalışan ancak BM'ye bağlı olmayan bir işletmenin mensubuyla bağlantısı bulunduğu ifade edildi.

Barış gücü misyonlarından 2016 yılında gelen şikayet sayısının 104, BM kuruluşlarından 42 olduğuna işaret eden Guterres, "BM'nin kendi evinin içini temiz tutması" için çok daha fazla şey yapılması gerektiğini kaydetti.

Guterres, cinsel istismar kurbanlarının 21'inin kız çocuğu, 109'unun kadın olduğunu belirterek "BM bayrağı altında hizmet eden hiçbir birey, cinsel istismar ve tacizle ilişkilendirilmemelidir. Bu belayla mücadele, 2018'de de kilit önceliklerimden biri olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Raporda, 2017'ye ait 20 şikayetle ilgili soruşturmada 14'ünün kanıtlarla doğrulandığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görevli barış gücü askerleriyle ilgili iddiaların sayısının 52'den 19'a düştüğü, öte yandan Liberya ve Haiti'deki BM misyonlarına ilişkin şikayetlerin arttığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri, geçen yıl barış gücü askerlerinin ve çalışanların adının karıştığı cinsel istismar ve tacizle mücadelede yeni bir strateji belirlediklerini duyurmuştu.



