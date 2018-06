'Biz bu devletten çok memnunuz'

VAN (AA) - Çatak ilçe merkezinde 1995 yılında terör örgütünün saldırı ve baskıları sonucu memleketini terk etmek zorunda kalan Yılmaz Kuncu ile 1991 yılında köyünden göç eden İrfan Kaplan, yeniden sevdikleri topraklara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TKDK'nin hibe ve desteklerinden faydalanan Yılmaz Kuncu ilçe merkezinde sera, Kaplan ise Yukarı Narlıca Mahallesi'nde çiftlik kurdu.

Kuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün baskı ve tehditleri sonucu memleketinden ayrılarak 20 yıl İstanbul'da yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Yıllarca ailesinden uzak yaşamanın sıkıntısını çektiğini anlatan Kuncu, "Devletimizin yaptığı çalışmalar neticesinde güven ve huzur ortamı yeniden sağlandı. Bu ortam sağlandıktan sonra biz de geri dönmeye karar verdik. Ardından devletimizin geri dönen ve proje üretenlere destek verdiğini öğrendim. Biz de müracaatımızı yaptık. Sağ olsunlar bize çok yakın davrandılar ve ben burada 3 sera kurdum." diye konuştu.

"Bir paylaşımım yüzünden ailemi tehdit etmişler"

Kuncu, bölgede güvenlik açısından bir sıkıntının kalmadığını dile getirdi.

Terör örgütünün sosyal medyada bile hiçbir eleştiriye tahammül edemediğini vurgulayan Kuncu, şöyle konuştu:

"Terör bütün bu coğrafyada insanların hayatını altüst etti. Vefat edenler, evi ocağı yıkılanlar oldu. En çok da bizim adımızı kullanmaları bizi incitiyor. Benim adımı kullanıyor ama namlusu bana dönük. Beni tehdit ediyor. 'Aman sakın muhalif bir şey söyleme' diyorlar. Sözde benim özgürlüğüm için, özgür konuşmam için bir şeyler yapıyor. Ancak benim istediğim gibi konuşmamı engelliyor. Sosyal medyadaki herhangi bir küfür, hakaret içermeyen bir paylaşımım yüzünden, gelip burada ailemi tehdit etmişler. Çocuklarım ve babam üzülmesin diye sosyal medya hesabımı kapatmış birisiyim. Bir mesaja tahammül edemeyen insanlar."

Kuncu, devlet ve milletin el ele çalışması gerektiğini, terör örgütünün en küçük bir şeyi bile istismar ettiğini söyledi.

Türkiye'nin el birliği ile büyütülmesi gerektiğine işaret eden Kuncu, "Bizim başka bir ülkemiz yok. Ülkesi dağılanları görüyoruz. Alkış tutanları da görüyoruz. Derler ya 'Bizim bizden başka dostumuz yok', hakikaten de böyledir. İslam alemi dediğiniz zaman Türkiye onların ağabeyi. Türkiye düşerse hepsi düşer. Türkiye düşmeyince onlar da ayakta duruyorlar." şeklinde konuştu.

Kuncu, devlet desteği ile kurduğu serada mevsimine göre üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Herkes köyüne geri dönsün"

İrfan Kaplan ise yıllar önce terör nedeniyle memleketinden göç ederek İstanbul'a yerleştiğini anlattı.

İstanbul'da uzun yıllar şoförlük yaptıktan sonra Çatak'a dönerek devlet desteği ile çiftlik kurduğunu ifade eden Kaplan, "Terörden dolayı can güvenliğim yoktu. Bu yüzden herkes batıya göç etti. Bu süreçte ben de İstanbul'a gittim ve 21 yıl İstanbul'da kaldım. Ama her zaman da buranın hasretini çekiyordum. Her gün ne zaman fırsat olacak da köyümüze gidebiliriz diyorduk." diye konuştu.

Kaplan, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasının ardından memleketine dönmeye karar verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sorduğumda bana devletin böyle bir desteği olduğunu söylediler. Gidip müracaatımı yaptığımda hiçbir ayrım olmadan aynı desteği bana sağladılar. Herkes köyüne geri dönsün. Köyler artık çok rahat, hiçbir güvenlik sorunu yok. İster gece ister gündüz gezin, isterseniz dağa çıkın. Her şey çok rahat olmuş. Güvenlik dört dörtlük. Biz bu devletten çok memnunuz. Hiçbir zaman bir ayrım görmedik. Ne zaman ne istediysek verdiler bize."

"Tarım ve hayvancılıkta önemli mesafe alındı"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Raci Selçuk, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla üretimde ciddi artışlar yaşandığını belirtti.

"Genç Çiftçi" ve "300 Koyun" projeleri ile TKDK tarafından sağlanan destekler sayesinde tarım ve hayvancılıkta önemli mesafe alındığının altını çizen Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Arıcılık yönünden yüzde 500-600, küçükbaş hayvancılıkta yüzde 30-40 artış var. Kültür alabalıkçılığı yapılıyor. 18 tesisimiz şu anda aktif ve yıllık üretim 800 ton civarındadır. Terörden sonra beklentimiz, hayvancılık ve bitkisel üretimin daha ileriye gitmesidir. Ben bu bölgenin insanıyım. Maalesef terörün oluşmasıyla köylerimiz boşaltıldı ve vatandaşlarımız büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldı. Son yıllarda güvenlik ortamının sağlanmasıyla ilçe ve köylere geri dönüşler başladı."