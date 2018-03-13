KONYA (AA) - İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Adıyaman’dan bin öğrenci Konya'ya gelecek.

Basın, Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iller arasındaki kardeşlik köprülerinin kurulması ve kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, Adıyaman'dan 5 grup halinde bin öğrenci Konya’yı ziyaret edecek.

İlk öğrenci grubu, 15-18 Mart tarihlerinde 4 gün Konya’da ağırlanacak. Misafir öğrenciler, 16 Mart Cuma günü, Konyanüma (Panaroma), İstiklal Harbi Şehitliği, Mevlana Müzesi, Bedesten, Şemş-i Tebrizi Türbesi, Konya Valiliği, Karatay Müzesi, İnce Minare Müzesi, Alaaddin Tepesi ve Alaaddin Cami gibi Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek, gösterime giren “Direniş Karatay” filmini izleyecek.

Öğrenciler, 17 Mart Cumartesi günü de 80 Binde Devri Alem Parkı, Bilim Merkezi, Tropikal Kelebekler Vadisi ve Ecdad Parkını ziyaret edecek ve ardından Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek sema ayini şerifi programına katılacak. Grup, 18 Mart Pazar günü Konya’dan uğurlanacak.

Projeyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilen 15 yaş ve altı okul çağında olan 50 bin katılımcı, Türkiye’nin farklı şehirlerini ziyaret etme imkanını bulacak. Proje kapsamında, bölge halkının terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklarından uzak tutulmasının yanı sıra kardeşlik ve huzurun tesisine de katkı sağlanması amaçlanıyor.