Birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 yıldır birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halit Çadır, öldürülen Serpil Yıldız'ın çocukları ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaasını yineleyerek maktulün 10-12 yıl önce eşinden boşanıp kızı ile birlikte yaşadığını, çalıştığı kahvaltılık malzemeleri satan iş yerine müşteri olarak gelen sanık ile burada tanıştığını ve birlikte yaşamaya başladığını ifade etti.



Olaydan 30-40 gün önce aralarında anlaşmazlık yaşanması nedeniyle Serpil Yıldız'ın şikayet üzerine sanık hakkında uzaklaştırma kararı alındığını hatırlatan savcı, Halit Çadır'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Çadır, önceki celse dinlenen tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Çok pişmanım. 70 yaşındayım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çadır'a "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Halit Çadır, 3 yıldır birlikte yaşadığı Serpil Yıldız'ı av tüfeğiyle öldürerek olay yerinden kaçmış, olayda kullandığı silahla yakalanıp tutuklanmıştı.



