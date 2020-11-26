Bir Zamanlar Çukurova 74. Bölüm (26 Kasım 2020) HD Tek Parça full İzle - Son Bölüm
‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Bir Zamanlar Çukurova 74. Bölüm (26 Kasım 2020) HD Tek Parça full İzle - Son Bölüm
MÜJGAN’IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA’YI YIKACAK MI?
‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha’yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.
BEHİCE’NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?
Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova’nın bir diğer “kurnaz” kadını Şermin’i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir’e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice’yi alt etmeyi hem de yeniden “Yaman” olarak kabul görmeyi istiyordur.
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YILMAZ’I ÇILDIRTAN ELİNE SİLAH ALDIRTAN NE?
Müjgan’ın hamilelik haberi Züleyha’yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli’nin gönlü hala Hünkar’a yanıyor
26 Kasım 2020 Perşembe ATV, 20:00