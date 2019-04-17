KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Mustafa Eraslan- Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi tarafından "Bir Fidan da Sen Dik" etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik üniversite kampüs alanındaki tıp ormanında düzenlendi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, etkinlikle ilgili şunları kaydetti:

"Yeşil çevre, yeşil kampüs projesi kapsamında kampüsümüzün, çevremizin daha yeşil olmasını hedefledik. Bu kapsamda yaklaşık 50 fidanı arkadaşlarımla beraber toprakla kavuşturduk. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler bizim için çok önemli. Çevreye duyarlı bir toplum olmamız gerekiyor. Biz de Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak çevreye duyarlı bir ekibiz. Bu duyarlılığımızı da bu şekilde göstermek istedik."